معدل جلوكوز الدم الطبيعى عند الأطفال .. تعرف

من المهم معرفة متوسط ​​مستوى السكر في الدم لدى الأطفال حتى تتمكن من منع ظهور انخفاض السكر فى الدم بشكل فعال.

يصعب تشخيص مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال بسبب نقص المعرفة بأعراض عدم توازن الجلوكوز، فى مرحلة الطفولة يصعب في بعض الأحيان التعرف على مؤشرات انخفاض السكر في الدم، فكل طفل لديه احتياجات مختلفة، تأكد فقط من أن الطفل يتبع نمط حياة صحى واتباع نظام غذائى مناسب له.

وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن مستويات السكر في الدم لدى الأطفال الأصحاء تتراوح بين 70 و150 ملجم/ديسيلتر، ومن الطبيعي أن تتقلب مستويات السكر في دم الطفل في هذا النطاق، وعادة ما ترتفع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة وأقل بعد التمرين البدني الشديد.

من الولادة حتى 5 سنوات

يتراوح معدل السكر الطبيعي في الدم بين الأطفال حديثي الولادة إلى سن الخامسة من 100 إلى 200 ملجم/ديسيلتر، ويجب أن تكون نسبة سكر في قريبة من 100 ملجم/ديسيلتر.

من سن 5 إلى 11 سنة

تتراوح مستويات السكر في الدم الطبيعية بين 70 و150 ملجم/ديسيلتر، ويجب أن تكون نسبة السكر في الدم في الصيام قريبة من الحد الأدنى لمستوى السكر الطبيعى.

سن 12 وما فوق

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، تكون مستويات السكر في الدم الصحية مماثلة لمستويات البالغين، وسيوصي طبيبك بتناول وجبة خفيفة قبل النوم إذا كان مستوى السكر في الدم لدى طفلك أقل من 100 ملج/ديسيلتر قبل النوم.