الحية: سنقف بالمرصاد لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة د. خليل الحية أن حركته ستقف بكل قوة وحزم أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن كل من شارك في مؤتمر البحرين "سيندم".

وقال الحية في تصريح له خلال مشاركته في جمعة يسقط مؤتمر البحرين في مخيم العودة شرق غزة " سنقف بالمرصاد ونفشل هذه المشاريع التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ومؤتمر البحرين حمل نذور فشله وولد ميتا وكل المؤشرات تدلل على أنه فشل بمن حضر، ولن تجد مخرجاته لا أرضا ولا سماء ولا شعبا ينفذها".

وتابع الحية" عندما يخرج وزير خارجية البحرين ليقول إن إسرائيل وجدت لتبقى وهي جزء أصيل من المنطقة، هذا يدلل على أن هناك إرادة خبيثة تنطوي على هذه المؤتمرات، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع" مؤتمر البحرين حضره من لا يحب الشعب الفلسطيني ويتآمر عليه، وكشف بمن حضره ونظمه واستضافة عن مكنوناته وماذا يريد لشعبنا، فبعض التصريحات التي خرجت من المشاركين تدلل أنه جاء لينهي القضية الفلسطينية".

وأكد الحية أن حماس والشعب الفلسطيني سيتصدى لمثل هذه المؤامرات، وقال" ستبقى عيوننا وسواعدنا بالمرصاد لكل غادر ومتآمر على شعبنا وقضيتنا ومسرى نبيبنا، وسيجرون ذيول الخزي والعار، وسيندم كل من شارك في مؤتمر البحرين".

وقدم الحية الشكر لكل من قاطع هذا المؤتمر من الجهات الرسمية العربية، وخص بالشكر الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على " موقفها الأصيل الشامخ"، مع كل الدول والشعوب التي رفضت المشاركة.

وفي ملف المصالحة الوطنية جدد القيادي في حماس خليل الحية الدعوة إلى المصالحة الوحدة، وقال" هذا الوقت هو الواجب للوحدة الوطنية ونأمل أن يغادر أبو مازن الاشتراطات المسبقة، ونحن أيدينا ممددوه لاي لقاء يضع استراتيجية لوحدة حقيقية قائمة على الشراكة، لنذهب لمواجهة كل التحديات".