إصابة 9 مواطنين بينهم صحفي في كفر قدوم

أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور صحفي خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والتي رفعت شعارات التنديد بالورشة الأميركية في المنامة، و"صفقة القرن".

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي "إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، مما أدى لإصابة فتى (17 عاما) برصاصة مطاطية في الوجه، أحدثت كسرا في عظمة الفك، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية برصاصتين معدنيين، وثمانية شبان آخرين عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية".

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات، واقتحموا القرية ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية منها.