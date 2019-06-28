هنية يدعو ميلادينوف للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا ظهر اليوم الجمعة من نيكولاي ميلادنوف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تم خلاله استعراض واقع التفاهمات بعد تجديد الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية.

وقال مكتب رئيس حماس انه تم التطرق لمسيرات اليوم في ظل ما جرى من تفاهمات، وقد أكّد رئيس الحركة على ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من قِبل الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية، مشددا على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية.

و عبّر هنية عن تقدير الحركة للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة.

وقد تم الاتفاق أيضًا على استمرار الاتصالات بين الجانبين لضمان دقة التطبيق.