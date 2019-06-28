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القبض على تاجر مخدرات محكوم ب 25 سنة مع الاشغال الشاقة

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 17:59 - 28 يونيو 2019
عناصر من الشرطة عناصر من الشرطة
بنك فلسطين
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قبضت شرطة محافظة نابلس على شخص صادر بحقه حكم مدته 25 سنة مع الأشغال الشاقة شرقي نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات " أن شرطة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتها لأحد المشتبه بهم بترويج والاتجار بمواد مخدرة وبعد توفر المعلومات عن مكان تواجده بمنطقة شرقي مدينة نابلس وهو محكوم ب 25 سنة والأشغال الشاقة تحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمكان قامت القوة بتفتيش منزل وقبضت عليه داخل المنزل".

وأضاف ارزيقات بأنه تم توقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات وإحالته لمراكز الإصلاح والتأهيل.

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