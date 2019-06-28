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غانيتس: نتنياهو لا يعنيه حرق غلاف غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:26 - 28 يونيو 2019
غانتس غانتس
بنك فلسطين
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قام رئيس حزب "ابيض أزرق" الإسرائيلي بيني غينتس بزيارة تفقدية لمستوطنات غلاف غزة. ووجه انتقادا شديد اللهجة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية مع حركة حماس.

وقال: "اتفاق الليلة مع حماس يثبت بأن نتنياهو يملئ بالونات حماس بغاز الهليوم ولا زالت البالونات تهبط وتحرق في غلاف غزة.

لقد وصلنا إلى قوة الردع لدى حماس هي من تملي ما تريد على نتنياهو، وهكذا لا يوجد لدينا قوة ردع؛ لذلك يجب أن نرد وبقوة.

وأضاف، بدون رد لن نجد ردعاً وإن لم نجد ردعاً لن نجد هدوء أما نتنياهو طالما أموره على ما يرام فهو لا يعنيه حرق مغلف غزة.

 

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