وصول بعثة بلاطة لغزة لمواجهة خدمات رفح

وصلت بعثة نادي مركز بلاطة، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، من أجل مواجهة خدمات رفح، الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس فلسطين.

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول 30 لاعبًا وإداريًا لقطاع غزة، فيما منعت رئيس الوفد، نمر شرايعة والمدير الفني سعيد أبو الطاهر واللاعبين سائد أبو سليم وكمال عواودة من اللحاق بالبعثة.

وكان في استقبال البعثة، وفد اتحاد الكرة الفلسطيني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونادي خدمات رفح.

وعبر لاعبو بلاطة عن سعادتهم بالقدوم إلى قطاع غزة، وخوض ذهاب نهائي كأس فلسطين.

وقال إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريح لـ كووورة "سعداء بوصول بعثة بلاطة، هذا اللقاء يرسخ وحدة الوطن والاتحاد".

وأضاف "اتحاد الكرة أنجز كافة الترتيبات من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي الفلسطيني للمرة الخامسة على التوالي".