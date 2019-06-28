إيران تمنح فرصة أخيرة لإنقاذ "النووي" وتنتظر "تحركا ملموسا"

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، أن طهران منحت الأطراف الباقية في الاتفاق النووي فرصة أخيرة، بالاجتماع المقرر اليوم في فيينا، لأجل إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "هذا الاجتماع قد يكون آخر فرصة للأطراف الباقية (..)، لمعرفة كيف يمكنها الوفاء بتعهداتها تجاه إيران"، وفق ما أوردته وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية.

وأشار موسوي إلى أنه "رغم دعم بقية الأطراف الموقعة الاتفاق النووي، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، لموقف إيران في بيانات عدة، فقد فشلت في اتخاذ أي خطوة تذكر"، محذرا في الوقت ذاته أن بلاده لن تقبل أي حلول "ظاهرية" فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.

وتهدد إيران بتجاوز الحد الأقصى المسموح لها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق، ردا على عقوبات تكبل اقتصادها فرضتها واشنطن عليها في العام الماضي.

ويجتمع مسؤولون كبار من إيران وبقية الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بهدف محاولة إنقاذه، لكن في ظل محدودية قدرة القوى الغربية على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية، فمن غير الواضح ما الذي يمكنهم فعله لتوفير الدعم الاقتصادي الكبير الذي تريده طهران.

وفي السياق ذاته، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في فيينا على أن "الصبر الاستراتيجي" لدى طهران نفد، مؤكدا أن بلاده لن تتحمل مواصلة الالتزام بمفردها بالاتفاق النووي،

وعبّر عراقجي عن أمله في أن يؤدي اجتماع فيينا إلى تحرك "ملموس"، مضيفا أنه "ينبغي أن نرى مقدار المال الذي يمكن تحويله عبر إنستكس (..)، إذا كانت مجرد آلية ظاهرية فلن تقبل إيران ذلك قطعا".

وأنشأت القوى الأوروبية آلية إنستكس للتبادل التجاري في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني، على الأقل من العقوبات الأمريكية.

لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن، وقال دبلوماسيون إنها "ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب، مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران".

وكشفت بيانات نشرتها صحيفة فونكه الألمانية أن التجارة بين إيران وألمانيا تداعت بفعل تأثير العقوبات الأمريكية، ما يدعم يقين إيران في أن أوروبا تعجز عن دعم الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعت عليه.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إنه سيحاول إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات على إيران، لإفساح المجال أمام المفاوضات بهدف نزع فتيل الأزمة.