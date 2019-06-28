الزهار: تباطؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة سيقابل بمزيد من الضغط

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار "إن الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما ينكث العهود والعقود التي توقعها معه المقاومة" مشيراً إلى أن مواصلة الضغط على الاحتلال يمكن أنْ يلزمه بما يريد الشارع الفلسطيني".

وأضاف الزهار في تصريحٍ خاص لـ"فلسطين اليوم": أنَّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالهزيمة عندما تفرض المقاومة عليه التزامات معينة، لاسيما في ظل الوضع الإسرائيلي الداخلي المتردي، لذلك نحن مستمرون في الضغط على الاحتلال في حال لم يلتزم بالتزاماته.

وعن شكل الضغوط التي تمارسها المقاومة، قال الزهار: المقاومة تمارس العديد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى، وإن استمرار المسيرة الحالية وزخمها الميداني وفعالياتها الشعبية يعتبر نوعاً من أنواع الضغوط على المحتل الإسرائيلي.

وأوضح الزهار أنَّ المقاومة لن تقع في فخ المعارك الجانبية التي يحاول الاحتلال استنزافها من خلالها، مشيراً إلى انَّ محاولات الاحتلال وأطراف أخرى لن تلفت المقاومة عن مشروع التحرير ومراكمة وسائل وعوامل القوة وصولاً للخلاص الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

رشوة سياسية

وعن مخرجات مؤتمر البحرين، وصف الزهار مؤتمر البحرين الاقتصادي بـ"الرشوة السياسية" التي تدفع للشعب الفلسطيني كي يتنازل عن مقدساته وثوابته، مشيراً إلى أن ثوابت الفلسطينيين الأربعة المتمثلة في (الإنسان، الأرض، المقدسات، العقيدة) لا يمكن بيعها أو شرائها بالمال.

وتوجه الزهار، بالتحية الحارة إلى الشعوب العربية والإسلامية الحرة والبرلمانات العربية التي اتخذها مواقفاً مناهضة لمؤتمر البحرين، مشيراً إلى أنَّ "العراق، لبنان، إيران، الكويت" قدموا نماذج مشرفة في مقابل النموذج السيئ في البحرين ممثلاً بحكامها.