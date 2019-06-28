الاحتلال يزعم نشوب حريقين في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

زعمت مصادر صحفية إسرائيلية أن حريقين شبا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بسبب البالونات الحارقة.

كما، وأشارت المصادر العبرية إلى أنَّ خبراء المتفجرات فككوا "كوعاً" حملته باقة من البالونات تجاه كيبوتس اشكول.

ولم تؤكد المصادر الفلسطينية صحة المزاعم الإسرائيلية.

وكان مصدر أممي كشف مساء أمس الخميس، أنه بعد وساطة مصرية وأممية، تم الاتفاق على إعادة الهدوء الى قطاع غزة اعتباراً من هذه الليلة.

وقال المصدر الأممي، إنه تم الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلأ بحرياً .

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق كذلك على إرجاع مراكب الصيادين المحتجزة وعددها 60 مركباً.

وأكد المصدر الأممي أنه وبحسب الاتفاق سيلتزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم إطلاق النار على المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة وكذلك عدم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين.

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد أوقفت يوم الثلاثاء الماضي إدخال الوقود إلى محطة كهرباء قطاع غزة حتى اشعار اخر.