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البحرين.. الخارجية تستدعي سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 02:06 - 28 يونيو 2019
اقتحام سفارة البحرين اقتحام سفارة البحرين
بنك فلسطين
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قالت الخارجية البحرينية، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى سفارتها في العراق.

وأفادت الخارجية في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية.

وأضافت أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.

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