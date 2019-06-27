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استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في العيسوية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:53 - 27 يونيو 2019
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 استشهد مساء اليوم الخميس مواطنا برصاص الاحتلال في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وافاد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية نقلا عن مصادر طبية استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية.

وكانت قوات الاحتلال اختطفت الشاب خلال محاولة علاجه واسعافه.

بدوره، أوضح الناشط في العيسوية يوسف عبيد أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، خاصة في حارة عبيد، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية.

وأَضاف عبيد أن شابا اصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، كما أصيب أحد المواطنين بالرأس.

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