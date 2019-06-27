الحريري: نرفض صفقة القرن وليس بمقدور أحد إكراه الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن موقف الحكومة اللبنانية واضح بالنسبة لصفقة القرن، مؤكداً رفض لبنان لهذا المشروع، وأن هناك إجماعاً في لبنان على رفضه عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان.

وشدد الحريري خلال ترؤسه جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، أن سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، لافتاً إلى أن الدستور اللبناني واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة.

وقال الحريري: "الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد، وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده".

من جهته أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور، بعد انتهاء الجلسة، أن مقاربة الأموال والإغراءات ليست في حساب الدولة اللبنانية، "ولسنا في وارد أن تكون جزء من النقاش، مشيراً إلى أن التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية، ولبنان في طليعة المدافعين عن هذا الحق".

وأضاف أبو فاعور: "وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الإغراءات أو ما يحكى عن مليارات متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل".