لهذا السبب تأجلت زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

قالت مصادر فلسطينية مُطلعة اليوم الخميس، إن موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لم يُحدد بعد، والذي كان من المُقرر أن يصل الثلاثاء الماضي.

ووفقاً لموقع صحيفة "القدس"، أكدت المصادر أن زيارة الوفد الأمني ستحدد من قبل المسؤولين المصريين أنفسهم وليس من أي طرف آخر، وأنه لم يتم بعد إبلاغ أي جهة فلسطينية بموعد جديد للزيارة.

وأوضحت المصادر أن زيارة الوفد مؤجلة حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بجدول أعمال داخلي في مصر، إلى جانب قضايا تتعلق بمواقف حركتي "فتح" و"حماس" واشتراطاتهما بشأن قضية المصالحة، إلى جانب توقف جهود تثبيت الهدوء في غزة بفعل التوتر الأمني والخطوات الإسرائيلية.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن جهود إعادة الهدوء شبه متوقفة، وأن محاولات السيطرة على حالة التوتر القائمة منذ أيام على الحدود في غزة وعودة الحرائق والخطوات الإسرائيلية بوقف توريد الوقود ومهاجمة الصيادين وتقليص مساحة الصيد، لم تنجح حتى الآن.