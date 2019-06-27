ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"الزيارة تأجلت حتى اشعار آخر"

لهذا السبب تأجلت زيارة الوفد الأمني المصري لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:15 - 27 يونيو 2019
حماس والوفد الامني المصري حماس والوفد الامني المصري
بنك فلسطين
مشاركة

قالت مصادر فلسطينية مُطلعة اليوم الخميس، إن موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لم يُحدد بعد، والذي كان من المُقرر أن يصل الثلاثاء الماضي.

ووفقاً لموقع صحيفة "القدس"، أكدت المصادر أن زيارة الوفد الأمني ستحدد من قبل المسؤولين المصريين أنفسهم وليس من أي طرف آخر، وأنه لم يتم بعد إبلاغ أي جهة فلسطينية بموعد جديد للزيارة.

وأوضحت المصادر أن زيارة الوفد مؤجلة حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بجدول أعمال داخلي في مصر، إلى جانب قضايا تتعلق بمواقف حركتي "فتح" و"حماس" واشتراطاتهما بشأن قضية المصالحة، إلى جانب توقف جهود تثبيت الهدوء في غزة بفعل التوتر الأمني والخطوات الإسرائيلية.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن جهود إعادة الهدوء شبه متوقفة، وأن محاولات السيطرة على حالة التوتر القائمة منذ أيام على الحدود في غزة وعودة الحرائق والخطوات الإسرائيلية بوقف توريد الوقود ومهاجمة الصيادين وتقليص مساحة الصيد، لم تنجح حتى الآن.

 

متعلقات