كوخافي: الحرب المقبلة سنتعرض لمئات الصواريخ

كوخافي يعلنها على الملأ: الجبهة الإسرائيلية معرضة لمئات الصواريخ من غزة ولبنان

قال قائد هيئة الاركان الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي "إن الاعداء تغيروا في قطاع غزة وخاصة العدو في لبنان، لقد تحول حزب الله اللبناني من مجموعات مسلحة لجيش منظم".

وأضاف كوخافي خلال مراسم تخريج دفعه من الطيارين الإسرائيليين في قاعدة حتساريم الجوية: لقد باتوا يمتلكون هيكلية معقدة، إذ يمتلكون ألوية، وفصائل، وكتائب عسكرية، وبحيازة حزب الله صواريخ إن استخدمها وقت الحرب فسوف تلحق بإسرائيل خسائر كبيرة.

وتابع: نعمل كل ما بوسعنا للتصدي لتلك الفصائل التي تتزايد قوتها من يوم ليوم، ولكن اقولها بكل صراحة إن الجبهة الداخلية ستواجه آلاف الصواريخ في حال نشبت حرب بيننا وبين أي من الأعداء، وسيكون ردنا قوي فسندمر غرف القيادة، وسنهاجم مخازن الأسلحة لكي نحمي شعب إسرائيل.

