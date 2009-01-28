التجمع الإعلامي يستنكر اعتقال الصحفي عصام الريماوي من قبل « الوقائي » في رام الله

فلسطين اليوم- غزة

استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني اعتقال المصور الصحفي عصام الريماوي مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأحد الماضي .

واعتبر التجمع الإعلامي أن هناك استهداف واضح لكل صحفي حر ويحمل هما وطنيا من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية موضحا أن الصحفيين لا يعتقلون لمخالفات قانونية بل وفقا لأفكارهم ومبادئهم وهذا يعتبر مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وكميم للأفواه الحرة .

وطالب التجمع الإعلامي مؤسسة مراسلون بلا حدود التي تزور المنطقة في هذه الأيام بالعمل الجاد للإفراج عن جميع المعتقلين من الصحفيين كما طالب الإتحاد الدولي للصحفيين بالضغط على أجهزة امن السلطة من أجل الإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين ووجه التجمع الإعلامي نداءا للقائمين على نقابة الصحفيين بالضفة الغربية بان ل يكونوا عونا للأجهزة الأمنية في ملاحقة الصحفيين ويقوموا بدورهم الأخلاقي والنقابي في الدفاع عن الصحفيين وعدم التعامل بشكل حزبي في قضية الاعتقال السياسي التي تكررت بشكل كبير وطالت عددا من الصحفيين في الضفة الغربية .