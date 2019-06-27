نتنياهو: الضفة الغربية ستبقى بأيدينا ولن نتنازل عن أمننا

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "إن الضفة الغربية ستبقي للابد بيد إسرائيل، ولن نتخلى عن أمننا، ولن نسلم الاراضي الواقعة غربي الأردن لجهة اجنبية".

وأضاف نتنياهو خلال تخريج دورة عسكرية في قاعدة حتساريم الجوية: لن نتنازل عن أمننا أمام أي جهة، كان هناك اجتماع ثلاثي بين إسرائيل، وامريكا، ورسيا بحضور مستشاري روسيا وامريكا للأمن القومي جون بولتون ونيكولا بترشوف واكدت للمستشارين بان اسرائيل ستواصل العمل ضد التواجد الايراني في سوريا ".



وتابع: يد اسرائيل الطويلة قادرة للوصل للعدو عبر سلاح الجو الإسرائيلي، فليعلم كل من يهددنا بأننا سننقل المعركة لأرضه ونجبي منه ثمناً باهظاً.