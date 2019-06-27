غزة: "التجمع الإعلامي" يزور مؤسسة "بيت الصحافة"

زار التجّمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الخميس، مؤسسة "بيت الصحافة" بمدينة غزة، وذلك في إطار التواصل مع مختلف الأجسام والأُطُر والمؤسسات الصحفية، وبحث سُبُل التعاون المشترك.

وترأس وفد التجمع الإعلامي رئيسه علاء سلامة، كما ضم كل من: مسؤول ملف التدريب سفيان الشوربجي، ومسؤول لجنة غزة بالتجمّع وسام المقوسي، ومسؤول العلاقات العامّة قاسم الأغا.

وكان في استقبال الوفد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت الصحافة" بلال جاد الله، وأعضاء من إدارة المؤسسة.

وفي مستهل كلمته، أشاد "سلامة" بالدور الذي تلعبه مؤسسة "بيت الصحافة" في خدمة شريحة الإعلاميين والصحفيين، مبديًا رغبة التجمع الإعلامي لتعزيز علاقته بشكل أكبر مع المؤسسة، بما يخدم تلك الشريحة المهمة في المجتمع الفلسطيني.

ولفت إلى ضرورة التئام الأجسام والأُطر والكُتل الصحفية تحت مظلة واحدة، وتوحيد الخطاب الإعلامي بعيدًا عن التعصّب الحزبي، وحشد كل الطاقات لمواجهة الاحتلال وروايته الباطلة.

وقال: "إن التجمع الإعلامي يحمل رسالة وفاق ووَحدة، ويركزّ على أهمية الانفتاح مع الكل الصحفي بمختلف التوجهات والانتماءات السياسية، على قاعدة الأهداف المهنية للصحفيين والإعلاميين، وتقديم كل ما من شأنه أن يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية السامية بالشكل الأمثل".

من جانبه، رحّب "جاد الله" بوفد التجمّع الإعلامي الفلسطيني، مثمنًا مواقفه "الوحدوية" على الساحة الإعلامية، واصطفافه الدائم إلى جانب الإعلاميين والصحفيين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأطلع "جاد الله" الوفد على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسة "بيت الصحافة"، لخدمة الإعلاميين والإعلاميات وصقل مهاراتهم، وتهيئة طلبة وحديثي التخرّج من كليات الإعلام لسوق العمل.

وفي ختام الزيارة، قدّم التجمع الإعلامي درعًا تكريميًا لمؤسسة "بيت الصحافة"؛ تقديرًا لدورها المميز في خدمة المسيرة الإعلامية الفلسطينية.