أمريكا: سنتخذ إجراءات مناسبة لحماية مضيق هرمز

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الخميس، إن الولايات المتحدة ستتخذ الاجراءات المناسبة بزعم حماية الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال ونشاطات في المضيق".

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل "إن واشنطن سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بزعم حماية الملاحة في مضيق هرمز"

وناشد إسبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التنديد علنا إيران، ودراسة المشاركة في خطة لا تزال قيد الإعداد، لضمان سلامة الممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.

وقال للصحفيين: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف".

وتابع: "مستمرون في فرض أكبر قدر من العقوبات على إيران بهدف وقف تمويلها للإرهاب" على حد زعمه.