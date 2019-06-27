بنك فلسطين يقدم دعمه لعرض أوركسترا القدس للناشئين

قدمت فرقة أوركسترا القدس للناشئين وفرقة المعهد الوطني للموسيقى للآلات النفخية بقيادة المايسترو جاي كروسلاند عرضاً متميزاً من المقطوعات الموسيقية العالمية في مسرح نسيب شاهين بجامعة بيرزيت مؤخراً، وذلك بمشاركة ما يقارب من 60 عازفاً وعازفةً من كافة فروع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وبحضور جماهير كبيرة من أهالي الطلبة والمؤسسات الثقافية وممثلين عن القطاع الخاص.

ويأتي هذا العرض بعد تدريبات مكثفة على مدار 3 أيام أجراها طلبة المعهد وفرقة أوركسترا القدس للناشئين لتقديم لوحة موسيقية متميزة وتجربة ناجحة للطلبة المشاركين في العرض. كما وساهمت مؤسسة منى وباسم حشمة ومؤسسة OFID بدعم العرض كجزء من البرنامح الأكاديمي في المعهد لخلق تفاعل بين الطلاب العازفين والجمهور وانتاج عمل فني وابداعي للشباب.

وينطلق البنك في دعمه للعروض الموسيقية التي ينظمها المعهد الوطني للموسيقى، بهدف دعم ابداع الشباب الفلسطيني على طريق تنويع الرسائل الثقافية لشعبنا الفلسطيني حول العالم، وإثرائها بالعديد من الابداعات والدخول الى ساحة التطوير المستمر ومواكبة ما يستجد حول العالم في المجالات الثقافية والفنية.

ويجدر ذكره بأن المعهد الوطني للموسيقى قد أسس العديد من الاوركسترات منها اوركسترا فلسطين للشباب، والأوركسترا الوطنية الفلسطينية، وأوركسترا المعهد وهي اوركسترات جابت العديد من دول العالم لتقديم عروض موسيقية متميزة ونقلت رسالة إنسانية من فلسطين إلى العالم.