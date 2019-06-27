ليفربول يهزم أياكس والبايرن.. ويقتنص "فان دايك الصغير"

تفوق ليفربول الإنجليزي على بايرن ميونيخ وأياكس أمستردام في سباق التعاقد مع مدافع هولندي واعد، ملقب باسم "فان دايك الطفل" من قبل متابعين كرة القدم الهولندية.

وأنهى ليفربول انتقاله الأول هذا الصيف، بالتعاقد مع مدافع نادي زوفيله الهولندي، سيب فان دين بيرغ، الذي لم يتجاوز الـ17 عاما.

وأكمل ليفربول التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب، الملقب بـ"فان دايك الصغير"، لتقارب طريقه لعبه الدفاعية بمدافع ليفربول، الهولندي فيرجل فان دايك.

وأتم "الريدز" التعاقد مع المدافع الشاب مقابل 1.3 مليون يورو فقط، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 3 ملايين يورو إذا ما أثبت فان دين بيرغ نفسه كلاعب أساسي مع الفريق.

وقال فان دين بيرغ بموقع ليفربول الرسمي: "إنه شعور رائع. بالنسبة لي هذا هو أكبر ناد في العالم، وهو بمثابة حلم يتحقق".

وشارك المدافع الشاب مع الفريق الأول لنادي زوفيله الهولندي للمرة الأولى في مارس 2018، لعب منذ وقتها 22 مباراة مع الفريق.

ويتوقع أن يبدأ فان دين بيرغ باللعب مع أكاديمية ليفربول، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لاحقا، في حال أثبت نفسه في مركز الدفاع.