صور | الرياضية العامة تختتم بطولة "لا للتطبيع" لقدامى اللاعبين

اختتمت اللجنة الرياضية العامة بطولة قدامى اللاعبين بعنوان "لا للتطبيع" رفضا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن، وذلك أمس الأربعاء على ملعب جماعي رفح المعشب جنوب قطاع غزة.

وشارك في البطولة عدد من الفرق ممثلة عن مناطق قطاع غزة كافة، حيث انطلقت فعاليات البطولة بعد صلاة العصر مباشرة.

وتمكن فريقي محافظة خانيونس من التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق غزة بنتيجة (1-0) ، بينما تأهل فريق محافظة الشمال للنهائي بالفوز على محافظة رفح بنتيجة (2-1).

وفي نهائي مثير حول فريق محافظة الشمال تأخره إلى تعادل مع فريق محافظة خانيونس، ليحسم لقب البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وبحضور مسئول اللجنة الرياضية العامة الأستاذ تيسير أبو سليسل وكوادر اللجنة الرياضية على مستوى قطاع غزة ، وعدد من الشخصيات الاعتبارية من حركة الجهاد الإسلامي والأستاذ حسن صلاح رئيس الجمعية الفلسطينية لقدامى اللاعبين وعدد من الجماهير، كرمت اللجنة الرياضية البطل والوصيف، بالإضافة إلى حكام البطولة.

صور من البطولة ..







































































































































