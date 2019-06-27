وزارة العمل تطلق المرحلة التجريبية للبرنامج المحوسب لتفتيش العمل

أطلقت وزارة العمل المرحلة التجريبية للبرنامج المحوسب لتفتيش العمل، لاختباره ميدانيا من قبل 30 مفتشا، عبر تزويدهم بأجهزة محمولة حتى يتسنى الانتقال إلى التفتيش الالكتروني الكامل مع بداية العام المقبل.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن هذا النظام المحوسب مهم جدا لتفتيش العمل في فلسطين، وله دور ايجابي وفعال، ينعكس على قضايا العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف ان فلسطين ستبقى من الدول السباقة رغم وجود الاحتلال وممارساته التي تثبط الهمم، لافتا إلى أن ما تم إنجازه هو نتيجة للانتماء الخالص لفلسطين وشعبها.

بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو إن المنظمة شريك استراتيجي لوزارة العمل، وستواصل تقديم الدعم الفني، لافتا إلى ان انجاز برنامج التفتيش المحوسب هو حصيلة جهود متراكمة ومشتركة وسيسهل عملية التفتيش الميداني.

من ناحيته، قال خبير منظمة العمل الدولية في التفتيش والسلامة والصحة المهنية أمين وريدات، إن فلسطين تسير في خطى ثابتة في هذا المجال، وتعتبر واحدة من أفضل الدول العربية، ونتطلع لرفع سقف التطلعات بشكل أكبر.