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روسيا.. مصرع 2 وإصابة 22 خلال هبوط اضطراري لطائرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:56 - 27 يونيو 2019
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أعلنت سلطات جمهورية "بورياتيا" التابعة لروسيا، مصرع طيارين اثنين وإصابة 22 شخصًا، جراء خروج طائرة ركاب من المدرج خلال هبوطها بشكل اضطراري.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن طائرة الركاب وهي من طراز "An-24"، كانت تجري رحلة من مطار "نيجني أنغارسك" إلى مدينة "أولان أوديه".

وأوضحت أن الطائرة عادت إلى مطار "نيجني أنغارسك" بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأثناء الهبوط الاضطراري، اصطدمت الطائرة بمبنى بعد خروجها من المدرج، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأسفر الحادث عن مصرع طيارين وإصابة 22 من شخصًا.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث.

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