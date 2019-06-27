"غلاف غزة" يشتعل بفعل بالونات وطائرات حارقة

اندلعت حرائق عدة في الاحراش الزراعية داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس، بفعل بالونات وطائرات حارقة أطلقت من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع المقاومة.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن أكثر من 14 حريقاً اندلع في أغلب المستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لحرق مئات الدونمات الزراعية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة إطلاق عشرات الطائرات الورقية الحارقة.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال بأن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تحاول اخماد النيران في الأحراش الزراعية، لافتاً إلى أن طواقم الاطفاء يشعرون بالعجز حيال استمرار الفلسطينيين في اطلاق البالونات والطائرات الحارقة بشكل يومي.

فيما تواصل وحدة برق الجهادية إطلاق عشرات البالونات والطائرات الحارقة تجاه الأراضي المحتلة لليوم الرابع على التواصل رداً على تهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع فصائل المقاومة.

يُشار إلى أكثر من 50 حريقاً اندلع خلال 4 أيام مضت في مستوطنات غلاف غزة ما أدى لحرق مئات الدونمات الزراعية للمستوطنين الإسرائيليين.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتهرب من تنفيذ تفاهمات التهدئة مع فصائل المقاومة برعاية مصرية وقطرية ودولية مقابل عودة الهدوء على حدود قطاع غزة ووقف كافة المظاهرات السلمية وأدواتها الشعبية.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في (30/3/2018) للتأكيد على كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وللتأكيد على أبناء شعبنا الفلسطيني لا زالوا متمسكين بحقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة عام 48.