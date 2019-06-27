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مصادر برلمانية تؤكد وفاة الرئيس التونسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:23 - 27 يونيو 2019
القايد السبسي القايد السبسي
بنك فلسطين
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توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس حسب ما استفيد من مصادر برلمانية.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد قالت في وقت سابق إن الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.

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