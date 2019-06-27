إرجاء تنفيذ أوامر هدم وإخلاء منازل لعائلة أبو كشك باللد

استصدرت عائلة أبو كشك في اللد بالداخل الفلسطيني المحتل الخميس قرارًا بإرجاء تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء التي فرضتها ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بحق منازل العائلة في الآونة الأخيرة.

وبموجب قرار محكمة الصلح في الرملة فقد تأجل تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء لغاية 3 أشهر إضافية بدءا من اليوم.

وجاء هذا القرار بعد المسار القضائي الحثيث الذي تخوضه عائلة أبو كشك موازاة بالمساري النضالي للقوى الوطنية واللجنة الشعبية في اللد التي نصبت خيمة اعتصام ونظمت وقفات احتجاجية، مؤخرا.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أوامر هدم وإخلاء فورية لمنازل تتبع لعائلة كشك في اللد، تقطنها 7 أسر ونحو 100 نفر غالبيتهم من النساء والأطفال.