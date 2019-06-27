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برشلونة يضم حارسا جديدا إلى صفوفه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:24 - 27 يونيو 2019
بنك فلسطين
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قال نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الخميس، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو من فالنسيا، مقابل 26 مليون يورو (29.55 مليون دولار).

وسيوقع مورارا على عقد لمدة أربع سنوات مع النادي الكتالوني ليستمر في صفوفه حتى نهاية موسم 2022-2023، وسيعوض رحيل الحارس الهولندي يسبر سيلسن الذي انتقل إلى فالنسيا، الأربعاء.

وأعلن برشلونة في بيان: "توصل برشلونة وفالنسيا لاتفاق لانتقال اللاعب نوربرتو مورارا نيتو".

وأضاف "قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو إضافة إلى تسعة ملايين في صورة مكافآت".

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