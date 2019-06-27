مقتل تونسي وإصابة 9 أخرين في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة

قتل مواطن تونسي وأصيب 9 آخرون بجراح مختلفة اليوم الخميس، في تفجيرين استهدفا نقطتين مختلفتين للشرطة التونسية وسط العاصمة.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بان دورية للأمن التونسي كانت متمركزة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين ورجلي أمن.

وأشارت إلى أن الهجوم الثاني استهدف مقر الشرطة العدلية في العاصمة، وأدى إلى إصابة أربعة عناصر من رجال الأمن، وفق الوزارة.

ووفق الشهود، تم التفجير "الانتحاري" في تقاطع شارعي فرنسا وشارل دي غول وسط العاصمة، على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

ويأتي هذان الهجومان -اللذان لم تتبنهما أي جهة حتى اللحظة- بعد ساعات فقط من تعرض محطة للإرسال التلفزيوني -بجبل عرباطة في ولاية قفصة (جنوبي البلاد)- إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وبحسب البيان، فإن الهجوم جرى في حدود الساعة 2:30 بتوقيت غرينيتش فجر اليوم، وقامت "التشكيلات العسكرية الموجودة بعين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري بالتدخل بردّ فعل فوري مما أجبر المجموعة (المهاجمة) على الفرار بعمق الجبل".

وأكد البيان أنه لم تسجل أية أضرار بشرية أو مادية خلال الهجوم.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ مايو/أيار 2011 أعمالا "إرهابية" تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.