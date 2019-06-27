روسيا: ورشة المنامة غير بناءة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن المبادرة الأميركية بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية المطروحة من خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناءة.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها تعقيبا على نتائج ورشة المنامة التي انعقدت في البحرين، نشرته وكالة "سبوتنيك عربي"، أن "الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان على مدار 10 سنوات، لكنه ترك على الهامش المهمة الرئيسية المتمثلة في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أن أي مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط عليها دعم مبدأ تسوية الصراع على أساس حل الدولتين. وقالت: "نحن على قناعة بأن أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط يجب أن تحتوي على دعم واضح لمبدأ حل الدولتين".