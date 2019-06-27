شرطة جنين تضبط نصف كيلوغرام مخدرات وتقبض على شخصين

ضبطت شرطة جنين، قرابة نصف كيلوغرام من المواد المخدرة، وألقت القبض على شخصين .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه واستمرارا لجهود الشرطة في محاربة ومتابعة متعاطي ومروجي آفة المخدرات، وبعد ورود معلومات لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، تفيد بحوزة شخصين من سكان مدينة جنين على كمية من المخدرات قيامهما بتوزيعها داخل مركبة غير قانونية، على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات وبمساندة قوة من مركز شرطة الزبابدة، وتم إلقاء القبض عليهما داخل المركبة وبتفتيشها أصولا تم العثور على مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب المصنع والماريغوانا.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهما والتحرز على المضبوطات، تمهيدا لإحالتهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا .