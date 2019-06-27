إصابة ضابط وجنود إسرائيليين بصاروخ خلال تدريب على حدود غزة

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الخميس، النقاب، عن إصابة ضابطين وجنديين "إسرائيليين"، خلال تدريب جرت بكلية الهندسة العسكرية، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكر الموقع العبري، إن الضباط والجنود، أصيبوا بشظايا صاروخ، تم إطلاقه بالخطأ، خلال تدريبات عسكرية، جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الموقع العبري، إن إصابة الجنود والضباط كانت طفيفة، وتم نقلهم على الفور لتلقي العلاج، بمستشفى سوركا ببئر السبع.

ونقل الموقع العبري، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله: "لقد تم فتح تحقيق بهذه الحادثة، التي بمعجزة لم يسقط فيها قتلى".

وأشار الموقع العبري، إلى أن قائد سلاح الهندسة بالجيش، العميد إيلان سيفيج، أمر بوقف استخدام الصواريخ خلال التدريبات، لحين الانتهاء من التحقيق بهذه الحادثة.