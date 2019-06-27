مصر تتأهل لثماني نهائي الأمم الأفريقية بفوزه على الكنغو الديمقراطية

حجز منتخب مصر بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة.

سجل ثنائية منتخب مصر أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضوراً جماهيرياً بالسعة الكاملة لإستاد القاهرة.

رفع منتخب مصر بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري رصيده إلى 6 نقاط ليضمن التأهل ويصبح ثاني الصاعدين إلى ثمن نهائي البطولة بعد نيجيريا، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفني فلوران إيبينجي بلا نقاط في المركز الأخير.

المباراة في مجملها جاءت متوسطة من جانب المنتخبين، وهددت الكونغو مرمى مصر بشكل كبير بأكثر من فرصة، بينما استغل الفراعنة رغم الأداء الباهت الأخطاء الدفاعية الكونغولية، ووضع محمد صلاح بصمته التهديفية الأولى في النسخة الحالية للكان.