أبو مرزوق يستنكر تصريحات وزير خارجية البحرين

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم الخميس تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة ومطالبته بالاعتراف ب"إسرائيل" كدولة باقية.

وقال أبو مرزوق في تغريده له عبر تويتر ان :" مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة تايمز أف اسرائيل بالاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة باقية يؤكد ان الهدف من الورشة شطب الحق الفلسطيني ، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة".

وأكد القيادي في حماس رفض مؤتمر البحرين ولطرح وزير خارجية البحرين، قائلا:" هؤلاء من قتلونا وسفكوا دماءنا وأخرجونا من ديارنا".

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة، امس الاربعاء، إن مؤتمر المنامة يمكن أن يغير "اللعبة" مثل اتفاقيات كامب ديفيد بين "إسرائيل" ومصر.

وأضاف ال خليفة في تصريحات لموقع "تايمز أوف اسرائيل" العبري على هامش ورشة "السلام من أجل الإزدهار" المنعقدة في البحرين إن "مؤتمر المنامة يمكن أن يكون مثل زيارة الرئيس المصري انور السادات للقدس عام 1977، التي مهدت الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر و"إسرائيل".

وأكد آل خليفة على اعتراف بلاده بحق "إسرائيل" بالوجود، وأنها "دولة باقية في المنطقة، يريدون السلام معها". بحسب حديثه.