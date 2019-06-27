مجلس الشيوخ يصوت غداً على إجراء لمنع ترامب من القيام بعمل عسكري ضد إيران

يصوت مجلس الشيوخ، الجمعة، على إجراء لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن القيادة قد أبرمت صفقة للتصويت على الاقتراح المقدم من السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فيرجينيا) وتوم أودال (ديمقراطي من نيو مكسيكو) مشيرا إلى أنهم سيسمحون بالتصويت المفتوح لمنح بعض الأعضاء الفرصة للتصويت بعد الانتهاء من مناظرات الترشيح الرئاسية في ميامي.

وأكد ماكونيل على عزم المجلس لإنهاء مشروع القانون، وقال: “التصويت سيبدأ في الصباح الباكر، وسيستمر إلى ما بعد الظهر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الشيوخ”.

وسيمنع مشروع القانون المعروف، ايضاً، بتعديل كين وأودال، الرئيس ترامب من استخدام التمويل للقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، وجادل مؤيدو التعديل أن ترامب لا يزال بإمكانه اتخاذ إجراء دون موافقة إذا تعرضت القوات الأمريكية لهجوم.

ومن غير المرجح أن يحصل التعديل على 60 صوتًا، حتى لو دعم كل أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي هذا الإجراء، إذ هناك حاجة إلى الفوز بما يزيد عن 13 صوتا من الجمهوريين.

ويأتي قرار تأجيل التصويت على التعديل بعد يوم تقريبًا من رفض الجمهوريين، بمن فيهم ماكونيل، دعوة من الديمقراطيين لتأجيل التصويت في مشروع القانون بشأن إيران، إلى ما بعد المناظرات الانتخابية الديمقراطية الرئاسية، التي تجري يومي الأربعاء والخميس.