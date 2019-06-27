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اعتقالات واسعة في قرية كوبر شمال رام الله واصابة شاب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:08 - 27 يونيو 2019
اعتقالات اعتقالات
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اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، قرية كوبر، شمال مدينة رام الله. ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاصة معدنية في قدمه، أثناء تصدي الأهالي للاقتحام.

كما وتم اعتقال عدداً من الشبان، وتم اقتيادهم للتحقيق.

عرف من المعتقلين، قسام مجد البرغوثي، الذي أفرج عنه بعد ساعات من توقيفه.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال، يحيى محمود الحج عامرية، وباسل مطيع البرغوثي، وشقيقه أحمد البرغوثي.

وقامت قوات الاحتلال أثناء احتلالها للقرية، بتوزيع بيانات على المواطنين تطالبهم فيها بالهدوء.

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