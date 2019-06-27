انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يطرأ اليوم الخميس يطرأ انخفاض بحوالي درجتين على درجات الحرارة، بحيث يعود الطقس ليصبح صيفياً حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية ، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق ، في حين تعود الأجواء للإعتدال ليلاً في الجبال والى الدفئ في باقي المناطق ، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة.

أما يوم غد الجمعة فيطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . الجو سيكون صافياً وحاراًَ نسبياً في وقت الظهيرة ولطيفاً ومعتدلاً في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية ليلاً ، ولا يستبعد هطول رذاذ في ساعات الليل المتأخر والفجر في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والساحل.

أما السبت فتعود درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ليكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جداً في الأغوار. في ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق . الرياح تكون جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحياناً في الليل.