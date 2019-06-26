القيادي البطش يطالب الرئيس بزيارة عباس والبدء بخطوات استعادة الوحدة

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش رئيس السلطة محمود عباس بالتوجه إلى قطاع وعقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للبدء بخطوات استعادة الوحدة الوطني.

وتابع البطش خلال كلمة له في المؤتمر الشعبي الذي عقد اليوم الأربعاء في بلدة بيرزيت شمال رام الله لتفعيل منظمة التحرير واستعادة الوحدة الوطنية، وألقاها نيابة عنه القيادي في الحركة في الضفة أحمد نصر، معلنا قبول الحركة لمبادرة تفعيل المنظمة وإجراء انتخابات مجلس وطني والتي كان أطلقها الأب منويل مسلم قبل شهرين.

وقال القيادي البطش:" آن أوان لم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام للتصدي معا لصفقة القرن ونتائج مؤتمر البحرين".

وشدد القيادي البطش على حتمية فشل مؤتمر البحرين وصفقة القرن و كل مشاريع التسوية الأمريكية أمام وحدة الفلسطينيين الذين أعلنوا بموقفهم أن " الوطن مش للبيع و السمسرة".

وأكد القيادي البطش موقف الحركة بمقاومة كل مشاريع الضم للضفة الغربية ومحاولات ابتلاع القدس، فمشروع الصفقة يعني أن لا دولة لفلسطين على أراضي عام 1967 ولا أراضي المحتلة عام 1948.

وشدد على أنه لا خيار سوى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق أتفاق عام 2005 وعام 2011 ومخرجات لقاء بيروت عام 2017، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير بانضمام كلا من حركة حماس والجهاد الإسلامي إليها.

وقال القيادي البطش:" الصراع ليس على المنظمة وإنما على عودة المنظمة إلى دورها في قيادة المقاومة ضد العدو إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي ذبحته اتفاقية أوسلو والاعتراف المتبادل.

وأشار في كلمته إلى أن تمسك البعض الفلسطيني بالمصالح الفئوية والحزبية فتح الفرصة للأعداء لفرض أجنداته وتصفية القضية والحقوق الثابتة ومهدت الطريق واسعا أمام الاحتلال الصهيوني لفرض مشاريع ضم القدس والضفة الغربية، وفتح مسار التطبيع العربي لفتح عواصمهم أمام العدو المحتل لبيت المقدس وساهم في تسهيل مهمة ترامب ليعلن أن القدس هي عاصمة للكيان الصهيوني.