"الفيفا" يعد ببناء المزيد من الملاعب في فلسطين بشرط

وعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو ببناء المزيد من الملاعب في فلسطين، وذلك خلال مشاركته في "ورشة العار في البحرين" (ورشة البحرين الاقتصادية)، ضمن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إنفانتينو خلال مشاركته في الورشة التي تقام بالمنامة: "لنعطيهم شيئاً ملموساً، بعض الأمل، بعض الاحلام".

ورأى رئيس الفيفا بأن فلسطين تملك أقل من 25 ملعباً جيدا لكرة القدم لـ 5 ملايين نسمة، مضيفا "نحن كفيفا نستطيع تقديم شيء ملموس يستطيع الناس رؤيته"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتابع: "عندما يمارس الأطفال كرة القدم، لا يكتفون بالابتسام فحسب بل يمتنعون عن القيام بأشياء أخرى. وبالتالي نعم، كرة القدم تستطيع لعب دور ما، قد يكون صغيرا في الظاهر لكنه هام في الواقع".

الجدير ذكره، أن الكل الفلسطيني يقف خلف موقف واحد، وهو رفض ورشة البحرين وصفقة القرن، وأن مثل هذه المؤامرات لن تمر على الشعب الفلسطيني وسيدافع عن أرضه وحقوقه مهما كلف ذلك من ثمن.