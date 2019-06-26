محكمة الاحتلال تحكم على أسيرين من جنين

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بأن محكمة "سالم "العسكرية الإسرائيلية أصدرت حكمين بحق أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضحت المؤسسة أن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير مصطفى عيد ذيب جواد (30 عامًا) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والمعتقل بتاريخ 05/09/2018م، بالسجن الفعلي (18) شهرًا ويوم واحد وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل، بتهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال.

وأضافت أن المحكمة حكمت أيضًا على الأسير أحمد نادر أحمد كميل (21 عامًا) من بلدة قباطية قضاء جنين، والمعتقل بتاريخ 24/10/2017، بالسجن الفعلي (30) شهرًا وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بتهمة القيام بنشاطات عسكرية وتآمر لإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسيرين جواد وكميل ينتميان لحركة الجهاد، ويقبعان حاليًا في سجن "مجدو".