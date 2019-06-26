"غلاف غزة" يشتعل بفعل بالونات وطائرات حارقة

اندلعت حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الأربعاء، بفعل بالونات وطائرات حارقة يطلقها الثائرون الفلسطينيون رداً على تهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ بنود التهدئة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بأن 16 حريقاً اندلع منذ ساعات الصباح وحتى مساء اليوم في الأحراش الزراعية داخل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل بالونات وطائرات حارقة.

وتواصل وحدة برق الجهادية لليوم الثالث على التوالي إطلاق مئات البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة رداً على تعنت الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وكانت وحدة برق الجهادية قد حذرت الاثنين الماضي، المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة قائلة: "سنجعل غلاف غزة كتلة من اللهب" وذلك رداً على تهرب حكومة الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تمت بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت أمس الثلاثاء وقف إدخال ونقل الوقود القطري إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، واندلاع الحرائق في غلاف غزة.