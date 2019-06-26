اجتماع بين وزير المالية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني بالقدس المحتلة

كشف موقع واللا نيوز العبري، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ومندوبين آخرين في وزارة المالية الإسرائيلية عقدوا اجتماعاً مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ووفدٌ من مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وأوضح الموقع العبري، أن الاجتماع عقد في مقر وزارة المالية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن من بين المشاركين مسؤول الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إضافة إلى منسق شؤون المناطق الإسرائيلي الجنرال كميل أبو ركن.

فيما توقع خبراء بان يبحث اللقاء أزمة أموال المقاصة الفلسطينية التي تسببت بأزمة مالية كبيرة في السلطة.