السفير الأمريكي: من حق إسرائيل ضم أراضي في الضفة الغربية

أكد السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان مجددا على "حق إسرائيل في ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن استغرابه لإثارة تصريحاته السابقة بهذا الخصوص زوبعة من الامتعاض والتعليق.

وقال إن الجميع يدرك أنه "لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع يهودا والسامرة"، مضيفا أن هذا الرأي لا يخالف السياسات الأمريكية.

وذكر فريدمان المتحدر من أصول يهودية يمينية، أن الإدارة الأمريكية لم تتلق أي خطة من "إسرائيل" بهذا الخصوص وسيتم تناول هذه القضية في الوقت المناسب.

وردا على سؤال حول العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية، اعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وحول تغيب الفلسطينيين عن "ورشة المنامة"، قال "إننا لن ننتظر القيادة الفلسطينية إذ أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا" مؤكدا أن "أحدا لم يطالب الفلسطينيين بالتخلي عن مطامعهم".

وفيما يتعلق بالملف الايراني قال السفير الأمريكي: "من حق إسرائيل أن تكون قلقة ازاء التطورات في إيران، وواشنطن تعمل على تبديد التهديدات الإيرانية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع "إسرائيل" وروسيا على ضرورة انسحاب القوات الايرانية من سوريا فإننا سنرى تطورات في هذا المسار قريبا.