الرابطة الطبية الأمريكية الفلسطينية تعلن عن منح لطلبة الطب

أعلنت الرابطة الطبية الأمريكية الفلسطينية-باما، عن 104 منحة لطلبة الطب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، للعام الدراسي 2019/2020.

وتبلغ قيمة المنحة 1000 دولار أمريكي لمدة عام دراسي كامل، ويشترط أن يكون الطالب منتظم في كليات الطب في كل من جامعة القدس، جامعة النجاح الوطنية، جامعة الخليل، الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر.

وقدمت "باما" ما بين العام 2016-2018، 156 منحة دراسية لطلبة الطب الفلسطينيين، وهذا يعتبر أنشطتها الخيرية الطبية والتي تشمل أيضاً شراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات المحلية إضافة لإجراء عمليات جراحية في قطاعات مختلفة.

ويشترط ان يكون الطلبة منتظمين في كلية الطب، ويكونوا قد انوا فصلا دراسيا واحدا على الأقل بمعدل تراكمي لا يقل عن الـ70%. وأن يثبت حاجته المادية لهذه المنحة.

تقديم الطلبات على الموقع الالكتروني للرابطة بتاريخ اقصاه ١/٨/٢٠١٩:

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