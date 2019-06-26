تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الكونغو الديمقراطية

تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لمواجهة منتخب مصر ونظيره الكونغولي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ويتطلع المنتخب المصري لتحقيق فوز جديد وتقديم أداء جيد في مباراة اليوم، لمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها "الفراعنة" في الجولة الأولى أمام زيمبابوي (1-0).

في المقابل، سيسعى المنتخب الكونغولي لتحقيق نتيجة إيجابية، لاسيما وأن الخسارة أمام مصر ستعني منطقيا خروجه مبكرا من المسابقة القارية، نظرا لهزيمته المفاجئة في الجولة الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد.

ويتوقع أن يعتمد المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة التالية، والتي لن تختلف عن تلك التي خاض بها مباراة زيمبابوي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد المحمدي.

في خط الوسط: طارق حامد – محمد النني- عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن "ترزيغيه".

في خط الهجوم: مروان محسن.