الأسيرات يقررن تعليق الاضراب عن الطعام

قررت الأسيرة الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب عن الطعام والتي كان من المقرر أن يبدأن بها مطلع الشهر المقبل، بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهن الحياتية.

وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين: "إن الأسيرات وبعد جلسات مع إدارة السجن وضباط استخبارات مصلحة السجون وبضغوطات من الأسرى في السجون الأخرى، استجابت قوات الاحتلال لمطالبهن المعيشية، حيث ستعمل الإدارة على تغيير الخزائن القديمة داخل الغرف، وإرجاع الكتب التي تم مصادرتها عندما تم نقلهن من سجن هالشارون إلى سجن الدامون، كما تم السماح لهن بساعات حمام إضافية غير وقت الفورة".

وأوضحت الهيئة، أن التفاهمات شملت أن تجري الإدارة مجموعة تحسينات وصيانة للقسم الذي تقبع به الأسيرات خلال الأيام المقبلة.

وشكرت الأسيرات جميع المؤسسات التي تتابع قضايا وشؤون الأسرى والأسيرات في السجون، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال على الجهود التي تم بذلها للضغط على إدارة السجن للاستجابة لمطالبهن الحياتية العادلة.

وكانت الأسيرات قد هددن بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء بتاريخ 01/07/2019، لإجبار إدارة معتقل "الدامون" على تحسين ظروفهن المعيشية والاعتقالية.