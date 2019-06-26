قفزة جديدة في أسعار النفط

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها، الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل، إلى 66.08 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة.

وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.

وقال مصدران مطلعان الثلاثاء إنه من المتوقع أن تسعى شركة "فيلادلفيا إنرجي سولوشنز" لإغلاق مصفاتها النفطية بالمدينة لأجل غير مسمى بعد حريق ضخم تسبب في دمار هائل في المجمع.

والشركة أعلنت حالة القوة القاهرة في إمدادات البنزين بعد الحريق مما دفع العقود الأميركية الآجلة للبنزين إلى الصعود لأعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو إلى 474.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

ويأتي تراجع المخزونات وتوقف مصفاة رئيسية عن العمل في وقت يعزز فيه الخلاف بين واشنطن وطهران مخاوف بشأن احتمال اضطراب الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، أكثر ممرات توريد النفط العالمي ازدحاما.