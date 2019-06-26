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خمسة أسرى من محافظة جنين يدخلون أعواما جديدة في الأسر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 26 يونيو 2019
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دخل خمسة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأربعاء، سنوات جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا"، أن الأسرى عبد الجبار صبري خليل شمالي دخل عامه الـ19 وهو محكوم 27عاما، وعبد محمد محمود عبيد دخل عامه الـ 19وهو محكوم 27عاما وهما من بلدة عرابة جنوب جنين، فيما دخل شادي محمد حسين غوادرة من قرية بير الباشا عامه الـ17 وهو محكوم مدى الحياة، كما دخل الأسير إبراهيم نعمان عبد الحافظ حوشية عامه الـ17 وهو محكوم 35 عامأ، وعدنان يونس حوشية عامه الـ17 وهو محكوم 25عاما، وهما من بلدة اليامون غرب جنين.

 

 

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