سلطنة عُمان تقرر فتح سفارة لها في فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية نيتها فتح سفارة لها في فلسطين خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن وفدًا من الخارجية سيتوجه إلى مدينة رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وقالت الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، "استمرارًا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".

وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها على موقع تويتر، أنه "سيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".

وأمس الثلاثاء، التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، سفير فلسطين لدى سلطنة عُمان تيسير جرادات، في العاصمة مسقط.

وخلال اللقاء أكد الوزير العُماني، دعم السلطنة الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

كما شدد على دعم بلاده لإنعاش فرص السلام العادل والشامل، على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967م، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.