إعلان مهم لجميع المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية مراجعة بياناتهم

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، ضرورة أن يراجع جميع المرشحين للمقابلة للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2019/2020 بياناتهم والتحقق من صحتها.

وأوضحت الوزارة، ضرورة مراجعة المرشحين للوظائف لبياناتهم عبر الرابط:

https://eservices.mohe.ps/career، حيث أن الاستعلام سيتم باستخدام حساب الدخول الموحدsso.

ولفتت إلى أنه في حال وجود تعديلات يتم مراجعة الموظف المختص والمتواجد في لجنة المقابلات كل في موعده مصطحباً معه المستندات المؤيدة لذلك خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى 22/7/2019 حيث أنه لن يتم النظر في أي تعديل بعد هذه الفترة.

وذكرت الوزارة أن المرشح سيتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات وما يترتب عليها، معربةً عن تمنياتها للجميع التوفيق.